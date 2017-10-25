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Иркутские астрономы нашли неизвестную планету в галактике Млечный Путь
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    Иркутские астрономы нашли неизвестную планету в галактике Млечный Путь

    15:44  25 Октября 2017
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    ученые

    Иркутск, 25 октября. Специалисты из Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета совместно с коллегами из САО РАН в Карачаево-Черкесии планируют провести исследование планетарной системы одной из звезд Млечного Пути.

    Ученые считают, что в галактике существует некая неизвестная планета.

    «Мы внимательно исследовали область одной из относительно отдаленных от нас звезд, и у нас есть подозрение, что вблизи нее находится неизвестная планета», — цитирует ТАСС слова директора обсерватории ИГУ Сергея Язева.

    Доказать существование этой планеты можно с помощью Большого азимутального телескопа, который находится в поселке Буково на высоте более двух тысяч метров.

    До сих пор неизвестно, когда именно будет проводиться научное исследование.

    Ранее сообщалось, что ученые рассказали, как внешность влияет на сексуальное удовлетворение женщин. 

    Автор: Дима Оленин
    #космос #млечный путь
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