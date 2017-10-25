Иркутские астрономы нашли неизвестную планету в галактике Млечный Путь

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Иркутск, 25 октября. Специалисты из Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета совместно с коллегами из САО РАН в Карачаево-Черкесии планируют провести исследование планетарной системы одной из звезд Млечного Пути.

Ученые считают, что в галактике существует некая неизвестная планета.

«Мы внимательно исследовали область одной из относительно отдаленных от нас звезд, и у нас есть подозрение, что вблизи нее находится неизвестная планета», — цитирует ТАСС слова директора обсерватории ИГУ Сергея Язева.

Доказать существование этой планеты можно с помощью Большого азимутального телескопа, который находится в поселке Буково на высоте более двух тысяч метров.

До сих пор неизвестно, когда именно будет проводиться научное исследование.

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