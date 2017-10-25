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ВСУ выкинут на улицу пациентов больницы в Мариуполе — ДНР
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    ВСУ выкинут на улицу пациентов больницы в Мариуполе — ДНР

    16:19  25 Октября 2017
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    Донбасс: украинские силовики захватили городскую больницу в Мариуполе

    Донецк, 25 октября. Украинские силовики захватили городскую больницу в подконтрольном Киеву Мариуполе и занимаются ее переоборудованием в военный госпиталь. Как заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, украинские силовики «выбросят на улицу» пациентов, которые не нуждаются в постоянном уходе.

    «Путем силового захвата в срочном порядке переоборудуется городская больница №5 в Мариуполе под военный госпиталь, — сообщил Басурин, сославшись на данные разведки ДНР. — При этом находящихся на лечении больных, которым не требуется постоянный уход, просто выбросят на улицу».

    Донбасс: украинские силовики захватили городскую больницу в Мариуполе

    По словам Басурина, захват больницы под военный госпиталь связан с тем, что командование ВСУ ожидает больших потерь после ротации украинских силовиков в Донбассе.

    «Мы прогнозируем увеличение, в связи с планируемой в ближайшее время ротацией соединений ВСУ, небоевых потерь среди украинских военнослужащих», — подчеркнул Басурин.

    Напомним, ранее разведка ДНР неоднократно сообщала о масштабных изменениях в структуре сил ВСУ в Донбассе — по данным Донецка, к линии соприкосновения сил постепенно стягивается тяжелая боевая техника, зафиксировано появление в Донбассе частей, подготовленных американскими военными инструкторами, к линии соприкосновения перебрасываются украинские нацбатальоны.

    Донбасс: украинские силовики захватили городскую больницу в Мариуполе

    Автор: Валентин Меликов
    #днр #донбасс #басурин #госпиталь #мариуполь
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