Ищенко рассказал, кто может стать президентом Украины после «Михомайдана»

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Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вновь агитирует перед Верховной радой. Он оборудовал на площади лекторий, в котором сам же первым и выступил. В своей лекции бывший губернатор и президент рассказал собравшимся, как следует бороться с «информационной блокадой», в которой якобы находится так называемый «Михомайдан».

Внимание общественности и СМИ важно для любого госпереворота, считает известный украинский политолог Ростислав Ищенко. В этом смысле настойчивые попытки Саакашвили привлечь к себе такое внимание вполне понятны.

«Я не думаю, что у Саакашвили получится привлечь к себе внимание западных СМИ. Только если его вдруг убьют, они опубликуют некролог. Но вообще, трудно сказать, что Майдан находится в какой-то информационной блокаде. Украинские СМИ о мероприятии пишут, российские — уделяют ему даже слишком много внимания. Недавно даже сам Порошенко жаловался, что это против него идет информационная кампания. Таким образом, очевидно, что протестные акции на площади перед Радой уже отметились в информационном пространстве. Другое дело, что это один из методов ползучего переворота — постоянное привлечение к себе внимания и обвинение власти и всех вокруг в каком-то противодействии», — заявил Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Гораздо интереснее, полагает политолог, рассмотреть «Михомайдан» в контексте всех предыдущих массовых протестных выступлений на Украине.

«Кто они такие, люди, собравшиеся на площади, и чего они добиваются? В принципе, Порошенко был прав, когда сказал, что на «Михомайдане» собралось всего лишь 500 обормотов, которые пытаются говорить от имени всей страны. Страна, действительно, молчит. Но нужно понимать, что и сам Порошенко когда-то именно так пришел к власти. В 2014 году на Майдане тоже собралось 500 обормотов, которые говорили от имени всей страны. Так же было и в 2004. Тогда, впрочем, обормотов было несколько больше, но все равно это было исчезающее число на фоне всей страны», — отмечает Ростислав Ищенко.

Точно так же, как это было на всех предыдущих украинских майданах, для организаторов протеста на площади перед Радой выгодно, если ситуация будет постепенно накаляться и со временем перейдет в силовое противостояние.

«Для того чтобы обосновать свое право на мятеж, надо показать, что власть отказывается от диалога и пытается подавить выступление силовыми методами. Именно этим Саакашвили сейчас и занимается. Он и его союзники, с одной стороны, давят на Порошенко по принципу «уходи по-хорошему», с другой, пытаются обосновать его силовое свержение», — поясняет Ищенко.

При это, если оценивать ситуацию в целом, сейчас даже не важно, что во всей этой истории хочет получить сам Михаил Саакашвили и каковы его собственные требования. Гораздо важнее, куда ведут «Михомайдан» люди, стоящие за Саакашвили.

«Не важно, чего добивается Саакашвили. У Кличко, Тягнибока, Яценюка и других основных участников Майдана 2013–2014 гг. тоже никто не спрашивал, чего они хотят добиться. Все они выполнили свою функцию, а президентом в итоге стал Порошенко. Только тогда все это организовывали американцы, а сейчас — Коломойский. Американцы, безусловно, будут наблюдать за развитием событий и тем, чтобы их интересы были соблюдены. Но сейчас на Украине уже не осталось в активном употреблении не проамериканских политиков. Потому США не приходится сейчас особо суетиться», — заключает политолог.

Если Саакашвили успешно справится со своей работой по низвержению правительства Порошенко, то основные дивиденды от этого получат другие. Кто именно, еще не до конца понятно. В условиях, когда для Вашингтона все украинские политики представляются взаимозаменяемыми, власть может упасть к ногам любого из них.