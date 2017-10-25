Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» во время выборов

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Москва, 25 октября. Графа «против всех» может быть возвращена «в среднесрочной перспективе» на выборах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко допустила возвращение графы «против всех» во время голосования россиян на выборах.

«В среднесрочной перспективе будем к этому двигаться», — констатировала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что такая графа может быть возвращена на выборах разных уровней в стране, кроме муниципального.

Ранее телеведущая Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России на выборах-2018. Звезда позиционирует себя как кандидата «против всех».

Собчак также рассказала в интервью Юрию Дудю, как предлагала блогеру Алексею Навальному выдвинуть в президенты его жену Юлию, если его не зарегистрируют на выборы. Однако блогер отверг ее предложение.