Тестирование дронов «Почты России» для доставки грузов начнется в 2017 году

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Москва, 25 октября. ФГУП «Почта России» может начать в ноябре 2017 года испытания дронов для доставки грузов. Об этом сообщил генеральный директор инженерной компании «ОКБ Авиарешения» Дмитрий Арсентьев.

«В ноябре начинаем внедрение в условиях Крайнего Севера. Это большой вызов для нас. Потому что это первая эксплуатация и сразу в суровых условиях. И да, это хороший инструмент для таких вещей… В конце этого года хотим совместно с «Почтой России» начать опытное внедрение», — подчеркнул он.

По словам Арсентьева, себестоимость полета дронов в условиях Крайнего Севера составляет около шести-семи тысяч рублей в час, а вертолета – 60-80 тысяч рублей в час.

Напомним, ранее генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов рассказал о том, что организация планирует сократить срок доставки посылок до 36 часов.