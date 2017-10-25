Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: армия Турции возводит укрепления радом с курдским Африном
Технологии
Тестирование дронов «Почты России» для доставки грузов начнется в 2017 году
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Тестирование дронов «Почты России» для доставки грузов начнется в 2017 году

    15:24  25 Октября 2017
    60

    Тестирование дронов «Почты России» для доставки грузов начнется в 2017 году

    Москва, 25 октября. ФГУП «Почта России» может начать в ноябре 2017 года испытания дронов для доставки грузов. Об этом сообщил генеральный директор инженерной компании «ОКБ Авиарешения» Дмитрий Арсентьев.

    «В ноябре начинаем внедрение в условиях Крайнего Севера. Это большой вызов для нас. Потому что это первая эксплуатация и сразу в суровых условиях. И да, это хороший инструмент для таких вещей… В конце этого года хотим совместно с «Почтой России» начать опытное внедрение», — подчеркнул он.

    По словам Арсентьева, себестоимость полета дронов в условиях Крайнего Севера составляет около шести-семи тысяч рублей в час, а вертолета – 60-80 тысяч рублей в час.

    Напомним, ранее генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов рассказал о том, что организация планирует сократить срок доставки посылок до 36 часов.

    Автор: Алексей Громов
    #почта россии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2115
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        483
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        358
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        231