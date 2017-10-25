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Политика
Путин обсудит с Совбезом РФ защиту информационной инфраструктуры
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    Путин обсудит с Совбезом РФ защиту информационной инфраструктуры

    15:56  25 Октября 2017
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    Путин обсудит с Совбезом РФ защиту информационной инфраструктуры

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин 26 октября проведет заседание Совета безопасности, в ходе которого будут рассмотрены вопросы защиты информационной инфраструктуры и меры по ее развитию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Кроме того, 26 октября глава государства  проведет встречу с офицерами по случаю назначения их на вышестоящие должности и присвоения им воинских и специальных званий.

    Ранее Владимир Путин провел заседание с членами правительства РФ, в ходе которого распорядился проиндексировать денежные выплаты военным пенсионерам и лицам, приравненным к ним, с 1 января 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #заседание #совет безопасности рф
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