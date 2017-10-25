Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля

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Дейр эз-Зор, 25 октября. Бойцы местных племен в провинции Дейр эз-Зор пополнили ряды палестинской «Лива аль-Кудс».

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на источники в Дейр эз-Зоре, что порядка 500 представителей сирийских племен намерено принять участие в штурме Абу-Кемаля в рядах палестинского ополчения «Лива аль-Кудс».

Отмечается, что населенный пункт Абу-Кемаль является последним крупным городом в провинции Дейр эз-Зор, который контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Сирийская арабская армия готова начать штурм города при поддержке ВКС РФ. Ранее сообщалось, что армия Ирака начала спецоперацию против боевиков «Халифата» с целью не допустить проникновения игиловцев на территорию страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.