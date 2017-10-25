Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля
Весь мир
Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля

    15:08  25 Октября 2017
    76

    Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля

    Дейр эз-Зор, 25 октября. Бойцы местных племен в провинции Дейр эз-Зор пополнили ряды палестинской «Лива аль-Кудс».

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило, ссылаясь на источники в Дейр эз-Зоре, что порядка 500 представителей сирийских племен намерено принять участие в штурме Абу-Кемаля в рядах палестинского ополчения «Лива аль-Кудс».

    Отмечается, что населенный пункт Абу-Кемаль является последним крупным городом в провинции Дейр эз-Зор, который контролируют боевики террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Сирийская арабская армия готова начать штурм города при поддержке ВКС РФ. Ранее сообщалось, что армия Ирака начала спецоперацию против боевиков «Халифата» с целью не допустить проникновения игиловцев на территорию страны.

    Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дейр эз-зор #лива аль-кудс #абу-кемаль
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        1582
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        371
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        278
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        199