ЕС платит, а русские смеются: польский политолог жестко отреагировал на «Михомайдан»

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В ходе ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» польский политолог и независимый журналист Анджей Михневски признал, что Европа зря потратила деньги на поддержку «украинской демократии», и, пока ЕС платит за то, что украинцы дерутся друг с другом, «русские смотрят и смеются».

Ситуация в Киеве шокировала представителя Польши. Речь идет не только о «палаточном городке» на Майдане у стен Верховной рады Украины, но и о кадрах захвата зала заседания районного суда Киева группой националистов. Группа людей ворвалась в зал во время рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения лидеру запрещенной в России «Организации украинских националистов» Николаю Коханивскому. Однако дело закончилось штурмом здания Святошинского райсуда силовиками, применившими светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Кадры действа от начала и до его конца были показаны во всех ведущих СМИ. Радикальная группировка отбивалась от представителей правоохранительных органов мебелью.

По мнению польского политолога и независимого журналиста Анджея Михневски, Польша и весь Евросоюз уже три года давят на Россию, но на тот образ украинской демократии, который увидел он и подавляющее большинство граждан Польши, европейская семья, что называется, не подписывалась.

«Я из Евросоюза и любой вопрос свожу к деньгам. Любое политическое явление, любое решение имеют свой экономический и денежный эквивалент. Мы три года в Евросоюзе давим на Россию санкциями, чтобы вам, украинцам, помочь как-то легче продвинуться к Европе. Мы считаем миллиарды, которые потратили, вводя санкции, потому что кадры из Киева, которые вы («Время покажет» — прим. ФАН) показываете, смотрят польские фермеры, уже третий год не поставляющие яблоки в Россию, ради того, чтобы помочь Украине. И, наконец, получилось так, что украинцы дерутся друг с другом, мы за это платим, а русские смотрят и смеются. Давайте сделаем так, чтобы ссориться между собой стали русские, украинцы начали за это платить, а мы как европейцы наконец-то посмеемся. Скажите нам, ради чего мы (Евросоюз — прим. ФАН) тратим эти деньги, — задается вопросом представитель Евросоюза. — Мы видим образ вашей демократии. Мы живем с надеждой, что на Украине, наконец, восторжествует то, что позволит ей войти в европейскую семью. По кадрам, которые мы видим, по этому образу украинской демократии, мы не готовы к такой украинской демократии. Вы можете показать кадры, снятые в любом европейском городе, где происходит то, что сейчас творится в Киеве?»

После столь откровенной речи в студии разгорелся скандал, поскольку украинские эксперты были недовольны такой постановкой вопроса. Михневски напомнили, что и в Варшаве аналогичные «палаточные городки» у стен государственных зданий стоят не первый год.