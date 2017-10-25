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Общество
Минсельхоз прокомментировал сообщения о дефиците хлеба в Петербурге
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    Минсельхоз прокомментировал сообщения о дефиците хлеба в Петербурге

    15:06  25 Октября 2017  /обновлено: 15:09  25 Октября 2017
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    Минсельхоз прокомментировал сообщения о дефиците хлеба в Петербурге

    Москва, 25 октября. Минсельхоз опроверг информацию о возможном дефиците хлеба в Петербурге. В ведомстве заявили, что не видят проблем с доставкой зерна в город.

    В пресс-службе также уточнили, что следят за системой железнодорожной перевозки зерна, и вагонов хватит как для поставок в регионы, так и для экспорта, сообщает РИА Новости.

    Напомним, утром в СМИ появились сообщения о возможном дефиците хлебопекарной продукции в Петербурге в связи с нехваткой вагонов для доставки зерна в регион из-за его интенсивных поставок за границу. Как писало Утро.ру, наличие такой проблемы в письме вице-премьеру Аркадию Дворковичу подтвердил губернатор города Георгий Полтавченко. Позднее правительство Петербурга слухи опровергло.

    Ранее ситуацию с хлебом в Петербурге также прокомментировали в Кремле.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #санкт-петербург #хлеб #дефицит
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