Матвиенко рассказала, когда Совфед примет решение о назначении выборов президента

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Москва, 25 октября. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что верхняя палата российского парламента примет решение о назначении выборов президента РФ ориентировочно до 15 декабря.

Российский парламентарий Валентина Матвиенко прокомментировала вопрос о назначении президентских выборов. По словам председателя Совфеда, решение будет принято между 8 и 15 декабря.

«У нас есть (по закону о выборах президента) промежуток времени между 8 и 15 декабря. В это время и будет приниматься решение», — сказала Матвиенко.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин занят ежедневной работой. Решение о выборах пока озвучено не было. Журналистка Ксения Собчак заявила о выдвижении кандидатуры на президентские выборы 18 октября. Коллеги телеведущей и российские политики неоднозначно отреагировали на ее выдвижение.