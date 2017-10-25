Гроза шахид-мобилей: эксперт рассказал, как боевые роботы прикроют российский спецназ

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Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники (входит в Фонд перспективных исследований), создаст прототип робота-помощника для российского спецназа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя центра Алексея Кононова. Такое устройство значительно расширит возможности войск специального назначения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«В рамках работ по созданию концепт-платформ для отработки новых технологий робототехники будут созданы экспериментальные образцы, способные выполнять функции мобильных помощников для подразделений спецназа, а также уточнены технические требования к серийным изделиям подобного назначения», — подчеркнул представитель центра.

Как предполагают разработчики, робот-помощник станет первым экземпляром в целой серии разработок по созданию модульных платформ, которые в будущем смогут конфигурироваться в зависимости от поставленных задач.

«Они смогут доставлять боеприпасы на поле боя, оказывать поддержку снайперу, а также, при необходимости, помогать в эвакуации раненых», — отмечает Кононов.

В центре развития технологий уверены, что создаваемые платформы смогут объединить в себе последние достижения в нескольких областях робототехники. При этом в разработке концептов новых видов боевых роботов примут участие организации, занимающиеся навигацией, системами управления и технического зрения.

«Если мы говорим о подразделениях спецназа, то первыми на ум теперь приходят Силы специальных операций, которые сейчас работают в Сирии. В силу специфических задач, которые перед ними стоят, они выполняют очень большую и разноплановую работу. Понятное дело, что у них возникали ситуации, когда им приходилось занимать позиции вдалеке от базового лагеря и сдерживать превосходящего по огневой мощи и количеству живой силы противника. Это я про операцию в Пальмире, когда 16 бойцов ССО сдерживали превосходящих по численности боевиков. Они могли бы и дольше их там сдерживать, если бы была возможность наладить своевременную поставку боеприпасов. Вот тут новый робот и мог пригодиться», — поясняет военный эксперт.

По мнению Алексея Леонкова, робот, безусловно, будет интересен российским силовикам, но его размеры не должны превышать размеры той же боевой платформы «Уран-9», которая, к слову, уже проходила испытания в Сирии.

«Тут можно вспомнить так называемые «шахид-мобили» боевиков, которые при попадании громко и мощно взрываются. И с роботом может быть такая ситуация, поэтому он должен быть небольшого размера, должен обладать низким силуэтом. Если он будет именно таким, если сможет четко выполнять программу доставки боеприпасов, если в него будет загружена карта местности и он будет знать, где находятся наши ребята, то сможет выстраивать маршрут с учетом огневых точек противника и кучи других нюансов. Это будет полезно», — продолжает собеседник ФАН.

Но помимо подвоза боеприпасов к линии фронта, новый робот-помощник может быть полезен непосредственно во время боевых действий. Модульность платформы позволила бы устанавливать на него различные виды вооружения, что в свою очередь позволило бы бороться как с живой силой противника, так и с его бронетехникой. В случае с террористами, новый робот смог бы уничтожать шахид-мобили еще на подходах к позициям ССО.

«Предполагаю, что робот сможет оснащаться курсовым пулеметом большого калибра, огнеметными системами, гранатометами и т.д. Кстати, вот тут в полной мере может раскрыться функция поддержки снайперов. Да и сам робот может выступать в роли снайпера, если его оснастить хорошим баллистическим вычислителем. Уникальный помощник — и патроны подаст, и огонь усилит», — рассуждает военный аналитик.

К слову, в армии США также создавался робот-помощник, который должен был включаться в пехотные подразделения специального назначения. Он назывался Legged Squad Support System или LSSS. Однако главной проблемой такого устройства стал очень большой уровень шума, который издавала машина во время движения. Поэтому в США от разработки решили отказаться.

«Нужно полезность таких устройств всегда проверять на практике, в боевых условиях. И если такое устройство для наших военных будет создано, оно должно будет пройти практическую проверку. Кстати, наши военные все перспективные изделия проверяют на государственных испытаниях. Но уже сейчас идея мне кажется хорошей», — заключил Леонков.

Напомним, в конце 2015 года в структуре Фонда перспективных исследований был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.