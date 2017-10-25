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Мракобесие из ничего: Барщевский рассказал Соловьеву о разочаровании от «Матильды»
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    Мракобесие из ничего: Барщевский рассказал Соловьеву о разочаровании от «Матильды»

    15:31  25 Октября 2017
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    Барщевский объяснил Соловьеву, в чем сходство «Матильды» с «Зенитом», и чьи чувства оскорблены

    Адвокат Михаил Барщевский стал гостем программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» на радио «Вести ФМ». Речь пошла о премьере фильма Алексея Учителя «Матильда».

    В целом и Соловьев, и его гость высказались резко против кампании по запрету этого фильма за якобы оскорбление чувств верующих. Владимир Соловьев даже отметил, что и генпрокуратура тут встала на сторону режиссера, и президент России, который не скрывает своих православных взглядов, также поддержал Алексея Учителя.

    «Мракобесие из ничего», — назвал Соловьев истерику, сопровождавшую выход «Матильды» в прокат.

    Свой поход на премьеру Барщевский даже назвал «актом противостояния мракобесию».

    «Я должен был там быть», — заявил адвокат.

    «А ты шел с хоругвями?» — в шутку спросил Соловьев.

    «Нет, я шел без хоругвей», — парировал собеседник.

    Фильм, похоже, получился, мягко говоря, не слишком удачным

    Все это, однако, по словам Михаила Барщевского, с которым согласился и Владимир Соловьев, не отменяет того факта, что фильм, похоже, получился, мягко говоря, не слишком удачным.

    «Мысль в том, что я должен быть на премьере, потому что мое присутствие — это моя гражданская позиция, — была у очень многих», — отметил Барщевский.

    Но вот смысловая часть фильма, по мнению адвоката, серьезно подкачала.

    «Начнем с того, что никакого оскорбления чувств верующих там даже близко нет, — отметил он. — Но я нашел, правда, социальную группу, чьи чувства можно считать оскорбленными — это любители хорошего кино. Потому что, с моей точки зрения, все это очень слабо».

    Барщевский отметил блестящую работу оператора, потрясающие костюмы

    Барщевский отметил блестящую работу оператора, потрясающие костюмы и контрастирующую с этим роскошеством довольно слабую игру актеров, не говоря уже о достиверности изображенных в картине событий.

    «А вот угадай, Володя, почему я весь фильм вспоминал нашу футбольную команду «Зенит»?» — спросил у Соловьева Барщевский.

    «Не могу ничего приличного вспомнить», — ответил Соловьев, припомнив, затем пару неприличных кричалок, сопровождавших во времена оны победы главной петербургской (тогда еще ленинградский) команды.

    «Все очень прилично, — успокоил его Барщевский. — По количеству легионеров».

    По словам адвоката, выиграл от скандала вокруг «Матильды» только один человек — режиссер картины.

    «Знаю одного человека, который сильно выиграл от этого скандала, — это Учитель. Иначе его фильм не посмотрел бы никто», — отметил Барщевский.

    «И внучка Кшесинской, которая стала танцевать в Большом», — нашел еще одного «бенефицианта» этой истории Владимир Соловьев.

    Автор: Алексей Громов
    #зенит #матильда #соловьев #барщевский
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