Мракобесие из ничего: Барщевский рассказал Соловьеву о разочаровании от «Матильды»

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Адвокат Михаил Барщевский стал гостем программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым» на радио «Вести ФМ». Речь пошла о премьере фильма Алексея Учителя «Матильда».

В целом и Соловьев, и его гость высказались резко против кампании по запрету этого фильма за якобы оскорбление чувств верующих. Владимир Соловьев даже отметил, что и генпрокуратура тут встала на сторону режиссера, и президент России, который не скрывает своих православных взглядов, также поддержал Алексея Учителя.

«Мракобесие из ничего», — назвал Соловьев истерику, сопровождавшую выход «Матильды» в прокат.

Свой поход на премьеру Барщевский даже назвал «актом противостояния мракобесию».

«Я должен был там быть», — заявил адвокат.

«А ты шел с хоругвями?» — в шутку спросил Соловьев.

«Нет, я шел без хоругвей», — парировал собеседник.

Все это, однако, по словам Михаила Барщевского, с которым согласился и Владимир Соловьев, не отменяет того факта, что фильм, похоже, получился, мягко говоря, не слишком удачным.

«Мысль в том, что я должен быть на премьере, потому что мое присутствие — это моя гражданская позиция, — была у очень многих», — отметил Барщевский.

Но вот смысловая часть фильма, по мнению адвоката, серьезно подкачала.

«Начнем с того, что никакого оскорбления чувств верующих там даже близко нет, — отметил он. — Но я нашел, правда, социальную группу, чьи чувства можно считать оскорбленными — это любители хорошего кино. Потому что, с моей точки зрения, все это очень слабо».

Барщевский отметил блестящую работу оператора, потрясающие костюмы и контрастирующую с этим роскошеством довольно слабую игру актеров, не говоря уже о достиверности изображенных в картине событий.

«А вот угадай, Володя, почему я весь фильм вспоминал нашу футбольную команду «Зенит»?» — спросил у Соловьева Барщевский.

«Не могу ничего приличного вспомнить», — ответил Соловьев, припомнив, затем пару неприличных кричалок, сопровождавших во времена оны победы главной петербургской (тогда еще ленинградский) команды.

«Все очень прилично, — успокоил его Барщевский. — По количеству легионеров».

По словам адвоката, выиграл от скандала вокруг «Матильды» только один человек — режиссер картины.

«Знаю одного человека, который сильно выиграл от этого скандала, — это Учитель. Иначе его фильм не посмотрел бы никто», — отметил Барщевский.