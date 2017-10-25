Автоматы и пулеметы «Калашникова» впервые официально появятся в онлайн‐игре

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Москва, 25 октября. Концерн «Калашников» предоставил лицензию на использование точных копий оружия компании в игре «Калибр».

Игра максимально реалистична: персонажи игры облачены в точные копии экипировки спецназовцев России, США, Германии, Польши и Белоруссии, а стрелять они будут из оружия бренда «Калашников», передает «Телеканал 360».

«Для этого мы долго общались с разработчиками, делились конструкторской документацией, корректировали детали вплоть до записи звуков выстрелов реальных изделий. Все для обеспечения максимальной аутентичности», - рассказал заместитель генерального директора по маркетингу концерна Владимир Дмитриев.

В игре уже можно взять АК-74 М, снайперскую винтовку Драгунова, пистолет с глушителем, пистолет-пулемет «Витязь», ручной пулемет Калашникова и однозарядный 40-миллиметровый подствольный гранатомет.

Альфа-версия «стрелялки» от студий 1С Game Studios и Wargaming «Калибр» может появится уже в конце года.