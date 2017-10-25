Сирия и химоружие вновь на первых полосах в США: РФ ждет доклада миссии ООН и ОЗХО по химатакам

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Представители России при ООН заблокировали резолюцию международной организации о продлении миссии по расследованию случаев использования химического оружия в Сирии. Таким образом, использованное Москвой право вето ограничит действие мандата специальной комиссии ООН и ОЗХО, которые и занимаются проверкой инцидентов с применением запрещенных веществ в САР. Его срок истекает 17 ноября, и, согласно решению российской стороны, данный документ пока продлен не будет.

Подготовленный Соединенными Штатами проект был поддержан одиннадцатью странами, в то время как представители РФ и Боливии проголосовали против, а Китай — воздержался. Причину такого решения раскрыли представители российского МИДа. Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, Москва готова рассмотреть вопрос о продлении мандата совместной миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и ООН только после изучения доклада о результатах расследования происшествия в Хан Шейхуне. Напомним, западные эксперты должны представить членам Совета безопасности ООН отчет об изучении инцидента на юге провинции Идлиб не позже 26 октября.

Таким образом, решение России не означает полное блокирование процесса расследования случаев химатак. Напротив, Москва, прежде чем давать разрешение на продолжение разбирательства, хочет ознакомиться с текущими итогами и, кроме того, с тем, насколько качественно производится сама проверка. Несмотря на это, представители США и других западных стран уже высказались по этому поводу, подвергнув жесткой критике действия российской стороны.

Так, например, Сара Сандерс, официальный представитель Белого дома, заявила, что Москва якобы заботится больше не о прекращении применения химоружия в Сирии, а о сохранении своего стратегического союзника в ближневосточном регионе — Дамаска. Никки Хейли, постпред Соединенных Штатов при ООН, пошла еще дальше, обвинив Россию в «поддержке диктаторов и боевиков».

Тем не менее, уверен эксперт по Ближнему Востоку Александр Сотниченко, шаг российской стороны абсолютно оправдан и логичен. Ситуация требовала поступить именно таким образом, подчеркивает он в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН).

«Россия имеет совершенно официальное и законное право пойти на такой шаг. Причем не только согласно правилам Совета безопасности ООН — сами обстоятельства дела диктовали именно такое решение. Надо понимать, что само расследование, доказывающее или опровергающее тот факт, что ситуация применения запрещенных веществ вообще имела место в Идлибе, еще до конца не проведено; результаты будут оглашены только завтра. Поэтому до объявления этих итогов говорить о том, что разбирательство должны быть продолжено, довольно странно. Результаты почти готовы, они будут опубликованы в ближайшие дни. И какой смысл продолжать, если еще нет выводов предыдущего этапа расследования?».

Безусловно, на Россию сейчас обрушится поток критики со стороны западных государств, однако вряд ли это нанесет какой-то ущерб имиджу нашей страны, убежден эксперт. Соединенные Штаты и их союзники по международной коалиции ведут информационную войну против РФ и официального Дамаска уже давно: соответственно, никто не удивится, когда Вашингтон в очередной раз голословно обвинит Москву и Башара Асада в чем-либо, ни на кого это не произведет особого впечатления. Тем более что повод для очередной информационной атаки все тот же — химическое оружие; затертая тема, от которой, очевидно, устал даже сам западный мир.