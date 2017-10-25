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Алеппо: ССА намерена создать новое оппозиционное формирование на севере провинции
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    Алеппо: ССА намерена создать новое оппозиционное формирование на севере провинции

    14:43  25 Октября 2017
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    Алеппо: ССА намерена создать новое оппозиционное формирование на севере провинции

    Алеппо, 25 октября. Сирийские «умеренные» боевики намерены создать при поддержке Турции новую оппозиционную «Национальную армию».

    Информационный портал «Аль-Масдар» сообщает, что командование «Свободной сирийской армии» (ССА) встретилось в северо-восточной части Алеппо с официальными лицами Турции и представителями так называемого временного правительства Сирии. Стороны обсудили создание нового, оппозиционного Дамаску, формирования, которое получит название «Национальной армии».

    В состав армии войдут Бригада Султана Мурада и Левантийский легион, которые сейчас относятся к ССА. Отмечается, что стороны обсудили передачу оппозиционному временному правительству контроля над рядом пограничных переходов, а также оружия и транспортных средств.

    Алеппо: ССА намерена создать новое оппозиционное формирование на севере провинции

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #турция #сса
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