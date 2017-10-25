Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

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Москва, 25 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился проиндексировать денежные выплаты военным пенсионерам и лицам, приравненным к ним, с 1 января будущего года. Об этом российский лидер сообщил в ходе совещания с членами правительства в Кремле.

По словам лидера РФ, с 1 января необходимо проиндексировать пенсии военным и приравненным к ним лицам, в том числе речь идет о сотрудниках органов внутренних дел, военных Национальной гвардии и сотрудниках других структур.

«Для того чтобы это сделать, нам необходимо предусмотреть средства уже в этом году, поскольку пенсии военным пенсионерам выплачиваются месяцем раньше», — отметил Путин.

Он также подчеркнул, что доходы государственного бюджета это позволяют.

Ранее глава министерства финансов России Антон Силуанов сообщил, что «доходы текущего бюджета позволяют выполнить поручение российского президента по индексации пенсий».