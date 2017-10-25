Франция сожалеет о решении РФ по расследованию химатак в Сирии

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Париж, 25 октября. Франция сожалеет из-за блокирования Россией проекта резолюции Совбеза ООН о продлении расследования химических атак в Сирии, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Франции.

«Франция выражает сожаление в связи с тем, что Россия наложила вето на проект резолюции СБ ООН, направленный на продление мандата Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию», — заметили в Париже.

В МИД Франции отметили, что будут продолжать диалог с Россией, чтобы не допустить химических атак в Сирии.

В Париже также уточнили, что результаты расследования будут представлены в четверг, 26 октября.

Ранее российская сторона обратила внимание, что выступает против продления мандата ООН и ОЗХО до получения результатов расследования химатак в Сирии. В российском ведомстве подчеркнули, что преждевременное голосование в Совбезе ООН по продлению мандата до получения результатов — нелогично. США, его инициаторы, хотели использовать голосование для новых безосновательных обвинений со стороны Запада и запустить новую информационную атаку против властей Сирии.