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Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля
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Идлиб: за 72 часа в провинции уничтожены три полевых командира боевиков
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    Идлиб: за 72 часа в провинции уничтожены три полевых командира боевиков

    14:30  25 Октября 2017
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    Идлиб: за 72 часа в провинции уничтожены три полевых командира боевиков

    Идлиб, 25 октября. По провинции Идлиб прокатилась волна убийств командиров «умеренных» боевиков.

    Сирийская оппозиция сообщила о ликвидации одного из полевых командиров группировки джихадистов «Файлак аш-Шам» Салаха Абуда в населенном пункте Хан-Шейхун. Боевик был уничтожен неизвестными после того, как он появился на местном рынке.

    Еще один исламист из группировки «Ахрар аш-Шам» был расстрелян группой боевиков в поселении Фейлон. Формирование противостоит джихадистам из террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

    Оппозиция отмечает, что за последние одиннадцать дней в провинции Идлиб были ликвидированы не менее десяти полевых командиров «умеренных» боевиков.

    Идлиб: за 72 часа в провинции уничтожены три полевых командира боевиков

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #боевик
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