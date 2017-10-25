Идлиб: за 72 часа в провинции уничтожены три полевых командира боевиков

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Идлиб, 25 октября. По провинции Идлиб прокатилась волна убийств командиров «умеренных» боевиков.

Сирийская оппозиция сообщила о ликвидации одного из полевых командиров группировки джихадистов «Файлак аш-Шам» Салаха Абуда в населенном пункте Хан-Шейхун. Боевик был уничтожен неизвестными после того, как он появился на местном рынке.

Еще один исламист из группировки «Ахрар аш-Шам» был расстрелян группой боевиков в поселении Фейлон. Формирование противостоит джихадистам из террористической организации «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Оппозиция отмечает, что за последние одиннадцать дней в провинции Идлиб были ликвидированы не менее десяти полевых командиров «умеренных» боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.