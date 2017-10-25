Онищенко призвал «уволить и линчевать» бельгийского министра

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Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко жестко раскритиковал бельгийского министра по делам молодежи в прямом эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия».

Ранее иностранный чиновник прокомментировал иллюстрации, размещенные на одном из образовательных порталов, которые должны рассказать подросткам об особенностях сексуальной жизни. Герои этих изображений нарисованы максимально реалистично, даже самые «желтые» иностранные таблоиды не смогли опубликовать картинки без цензуры. Изображения иллюстрируют различные сексуальные позы. Бельгийский министр заявил, что дети рано сталкиваются с сексом, поэтому информировать о различных особенностях их нужно как можно раньше.

«Это животное, которое почему-то занимает пост министра нужно не только уволить, но и линчевать. Потому что то, что я знаю об этом сайте — это возврат на 6-7 миллионов лет назад, в тот период, когда мы от отряда приматов шли к семейству гоминидов. Гоминиды — это обыкновенные шимпанзе. Но даже они не пользуются теми излишествами, которые называются сексуальными перверзиями, которые там тоже почему-то демонстрируются. Семилетние дети – это тот период развития, когда у них не развиваются вторичные половые признаки. Они еще не проявляют интерес к этому жизненному периоду, который им предстоит пройти в половых отношениях. Они [власти] решают лишь одну проблему – они готовят почву для педофилов, которые объяснят мальчикам и девочкам, что им нужно делать дальше», — высказался Онищенко.

Парламентарий напомнил, что рассказывать о тонкостях половой жизни девочкам должны мамы, а мальчикам — папы. Геннадий Онищенко считает, что подобного рода иллюстрации могут лишить иностранных детей трепетного чувства первой любви.