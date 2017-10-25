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Эксперты нашли способ спастись от вируса-шифровальщика BadRabbit
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    Эксперты нашли способ спастись от вируса-шифровальщика BadRabbit

    14:24  25 Октября 2017
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    Эксперты нашли способ спастись от вируса-шифровальщика BadRabbit

    Москва, 25 октября. Компания Group-IB рассказала пользователям, как не допустить шифрования файлов, если компьютер заразил вирус BadRabbit.

    Остановить вирус можно с помощью создания файла infpub.dat в корневой папке и разрешить ему чтение. В таком случае вирус не сможет зашифровать файлы. Кроме того, все компьютеры, которые причастны к распространению вируса, необходимо изолировать от Интернета. Пользователям рекомендуется изменить пароль на своем компьютере и заблокировать IP-адреса, с которых шла рассылка, передают «Аргументы и Факты».

    Эксперты не исключают, что хакеров, ответственных за распространение нового вируса, удастся найти. Считается также, что в данном случае речь шла о массовой кибератаке, а не о целевой.

    Напомним, что вирус BadRabbit атаковал российские СМИ и ряд украинских компаний. Была также зафиксирована попытка атаки на крупные российские банки. К счастью, специалистам удалось определить доменное имя, с которого началось распространение вируса.

     

    Автор: Алексей Громов
    #вирус #хакер
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