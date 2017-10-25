МВД Украины хочет увеличить число пограничных подразделений на границе с РФ

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Киев, 25 октября. Министр внутренних дел Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на российско-украинской границе. Об этом заявил в среду заместитель главы ведомства Вадим Троян.

По словам политика, одно пограничное подразделение контролирует около 80-100 километров границы.

«Иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров», — подчеркнул он.

Как отметил Троян, речь идет о строительстве модульных городков, между которыми будут установлены наблюдательные вышки.

Напомним, ранее стало известно о том, что государственная пограничная служба Украины планирует с 2018 года начать снимать отпечатки пальцев у граждан Российской Федерации, которые въезжают в страну. Собранная информация будет передаваться сотрудникам украинских правоохранительных органов.