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Украина
МВД Украины хочет увеличить число пограничных подразделений на границе с РФ
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    МВД Украины хочет увеличить число пограничных подразделений на границе с РФ

    16:16  25 Октября 2017
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    Глава МВД Украины хочет увеличить число пограничных подразделений на границе с РФ

    Киев, 25 октября. Министр внутренних дел Украины выступает за увеличение числа пограничных подразделений на российско-украинской границе. Об этом заявил в среду заместитель главы ведомства Вадим Троян.

    По словам политика, одно пограничное подразделение контролирует около 80-100 километров границы.

    «Иностранный опыт подсказывает, чтобы обеспечить надежную охрану рубежей государства, необходимо иметь следующие подразделения каждые 20 километров», — подчеркнул он.

    Как отметил Троян, речь идет о строительстве модульных городков, между которыми будут установлены наблюдательные вышки.

    Напомним, ранее стало известно о том, что государственная пограничная служба Украины планирует с 2018 года начать снимать отпечатки пальцев у граждан Российской Федерации, которые въезжают в страну. Собранная информация будет передаваться сотрудникам украинских правоохранительных органов.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина
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