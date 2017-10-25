Экс-сотрудницы медучреждения похитили более 9,3 млн рублей в Кемеровской области

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Кемерово, 25 октября. Трем бывшим сотрудницам одного медицинского учреждения предъявлено обвинение по статье мошенничество. Женщины обманным путем похитили в общей сложности более 9,3 млн рублей. Об это сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователи установили, что обвиняемые в течение двух лет похищали деньги одного из потребительских кооперативов. Женщины по подложным документам оформляли кредиты на своих знакомых.

Как сообщает «Газета Кемерова», потерпевшие даже не подозревали, что стали заемщиками крупных сумм денег.

На данный момент дело направлено в суд. Согласно УК РФ женщинам может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В ближайшее время женщины предстанут перед судом.