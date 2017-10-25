Путин: Задолженность по зарплатам в России превышает три миллиарда рублей

В Избранное

Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что более 60 тысяч граждан РФ не получают вовремя заработную плату. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством.

«У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату, задолженность — свыше трех миллиардов, почти 3,5 миллиарда рублей», — сказал Путин.

Глава государства также добавил, что высокая задолженность по зарплате на промышленных предприятиях является невнимательным отношением к людям. При этом в подобных случаях необходимо привлекать правоохранительные органы. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января 2018 года синхронно с другими категориям пенсионеров.