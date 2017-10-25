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Политика
Путин: Задолженность по зарплатам в России превышает три миллиарда рублей
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    Путин: Задолженность по зарплатам в России превышает три миллиарда рублей

    14:54  25 Октября 2017
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    Путин: Задолженность по зарплатам в России превышает три миллиарда рублей

    Москва, 25 октября. Президент России Владимир Путин заявил, что более 60 тысяч граждан РФ не получают вовремя заработную плату. Об этом глава государства заявил на совещании с правительством.

    «У нас 60 тысяч человек в стране вовремя не получают заработную плату, задолженность — свыше трех миллиардов, почти 3,5 миллиарда рублей», — сказал Путин.

    Глава государства также добавил, что высокая задолженность по зарплате на промышленных предприятиях является невнимательным отношением к людям. При этом в подобных случаях необходимо привлекать правоохранительные органы. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии военным пенсионерам и приравненным к ним лицам с 1 января 2018 года синхронно с другими категориям пенсионеров.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #зарплаты #задолженность
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