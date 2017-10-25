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Политика
Лавров заявил о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Аргентины
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    Лавров заявил о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Аргентины

    14:33  25 Октября 2017
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    Лавров заявил о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Аргентины

    Москва, 25 октября. Отношения России и Аргентины вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров отметил, что географическая удаленность не препятствует контактам как властей России и Аргентины, так и простых жителей этих стран. Туристические потоки продолжают расти.

    «Сегодня отношения между РФ и Аргентиной вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — заметил российский министр.

    Лавров заявил о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Аргентины

    По словам главы МИД РФ, наблюдается обоюдная готовность государств продолжать тесное конструктивное взаимодействие как по двусторонним каналам, так и на таких площадках, как ООН или Группа двадцати, где Аргентина в 2018 году будет председательствовать.

    «Убежден, что в следующем году мы будем иметь радость принимать большую группу аргентинских болельщиков, которые приедут поддержать свою команду на чемпионате мира по футболу», — добавил глава внешнеполитического ведомства России.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #лавров #аргентина #партнерство
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