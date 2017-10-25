Лавров заявил о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Аргентины

В Избранное

Москва, 25 октября. Отношения России и Аргентины вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что географическая удаленность не препятствует контактам как властей России и Аргентины, так и простых жителей этих стран. Туристические потоки продолжают расти.

«Сегодня отношения между РФ и Аргентиной вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства», — заметил российский министр.

По словам главы МИД РФ, наблюдается обоюдная готовность государств продолжать тесное конструктивное взаимодействие как по двусторонним каналам, так и на таких площадках, как ООН или Группа двадцати, где Аргентина в 2018 году будет председательствовать.