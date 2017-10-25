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Два человека погибли во время стрельбы в американском университете
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    Два человека погибли во время стрельбы в американском университете

    14:12  25 Октября 2017
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    Два человека погибли во время стрельбы в американском университете

    Москва, 25 октября. Два человека погибли в результате стрельбы в Государственном университете Грамблинг в штате Луизиана в Америке. Открывший огонь с места преступления скрылся.

    Огонь открыл неизвестный. Поссорившись с двумя молодыми людьми, он застрелил их и скрылся с места преступления, сообщают местные СМИ.

    Полиции удалось установить, что один из погибших был студентом-старшекурсником университета, второй – его другом. Учащихся в вузе попросили оставаться в аудиториях. Правоохранительные органы продолжают работать на месте. Ведется расследование, преступника ищут.

    Напомним, ранее три человека погибло в Мэриленде в результате стрельбы в бизнес-парке.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #стрельба #университет #луизиана
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