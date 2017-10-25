Два человека погибли во время стрельбы в американском университете

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Москва, 25 октября. Два человека погибли в результате стрельбы в Государственном университете Грамблинг в штате Луизиана в Америке. Открывший огонь с места преступления скрылся.

Огонь открыл неизвестный. Поссорившись с двумя молодыми людьми, он застрелил их и скрылся с места преступления, сообщают местные СМИ.

Полиции удалось установить, что один из погибших был студентом-старшекурсником университета, второй – его другом. Учащихся в вузе попросили оставаться в аудиториях. Правоохранительные органы продолжают работать на месте. Ведется расследование, преступника ищут.

Напомним, ранее три человека погибло в Мэриленде в результате стрельбы в бизнес-парке.