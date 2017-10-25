Матвиенко: РФ не будет делать взносы в Совет Европы до возвращения в ПАСЕ

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Москва, 25 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет делать взносы в Совет Европы до полного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ.

Она пояснила, что пока полномочия делегации РФ в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме, ни о каком финансировании Ассамблеи не может быть и речи.

«До тех пор пока права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, ни о каком финансировании речи быть не может», — сказала Матвиенко.

Она также добавила, что Россия не может осуществлять взносы за счет своих граждан в условиях дискриминационной политики, которая существует в Парламентской ассамблее Совета Европы. По ее словам, в настоящее время руководство Совета Европы предпринимает усилия по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса в ПАСЕ, а также возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. С 2016 года Москва перестала направлять необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В конце июня 2017 года в Москве заявили о намерении приостановить часть своих выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме.