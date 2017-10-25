Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
«Лаборатория Касперского» объяснила, как к ней попали секретные файлы АНБ
Политика
Матвиенко: РФ не будет делать взносы в Совет Европы до возвращения в ПАСЕ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Матвиенко: РФ не будет делать взносы в Совет Европы до возвращения в ПАСЕ

    20:57  25 Октября 2017
    32

    Матвиенко: РФ не будет делать взносы в Совет Европы до возвращения в ПАСЕ

    Москва, 25 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет делать взносы в Совет Европы до полного восстановления полномочий делегации РФ в ПАСЕ.

    Она пояснила, что пока полномочия делегации РФ в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме, ни о каком финансировании Ассамблеи не может быть и речи.

    «До тех пор пока права российской делегации в ПАСЕ не будут восстановлены, ни о каком финансировании речи быть не может», — сказала Матвиенко.

    Она также добавила, что Россия не может осуществлять взносы за счет своих граждан в условиях дискриминационной политики, которая существует в Парламентской ассамблее Совета Европы. По ее словам, в настоящее время руководство Совета Европы предпринимает усилия по восстановлению полномочий российской делегации в ПАСЕ.

    Напомним, в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса в ПАСЕ, а также возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. С 2016 года Москва перестала направлять необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую ассамблею Совета Европы. В конце июня 2017 года в Москве заявили о намерении приостановить часть своих выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия российской делегации не будут восстановлены в полном объеме.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #матвиенко #пасе
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        120
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        2536
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        682
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        525