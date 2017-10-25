Мэрилин Мэнсон уволил обвиненного в изнасиловании гитариста

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Лос-Анджелес, 25 октября. Известный музыкант Мэрилин Мэнсон уволил из своей группы басиста Джорди Уайта после обвинений в изнасиловании. Об этом сообщил сам Мэнсон на своей странице в Twitter.

«Я решил расстаться с Джорди Уайтом как членом коллектива Marilyn Manson. В предстоящем туре он будет заменен. Я желаю ему всего хорошего», — заявил музыкант.

I have decided to part ways with Jeordie White as a member of Marilyn Manson. He will be replaced for the upcoming tour. I wish him well. — Marilyn Manson (@marilynmanson) October 25, 2017

Сам музыкант не стал указывать причину такого решения, однако буквально пару дней назад бывшая девушка Уайта публично обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней еще в 90-х, когда они встречались.

Напомним, что скандал вокруг известного продюсера Харви Вайнштейна поднял волну признаний о сексуальных домогательств со стороны пострадавших девушек. В частности, обвинения посыпались в сторону известных режиссеров Ларса фон Триера, Романа Полански, Джеймса Тобака, передает «Ридус».