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Общество
Мэрилин Мэнсон уволил обвиненного в изнасиловании гитариста
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    Мэрилин Мэнсон уволил обвиненного в изнасиловании гитариста

    15:00  25 Октября 2017
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    Мэрилин Мэнсон уволил обвиненного в изнасиловании гитариста

    Лос-Анджелес, 25 октября. Известный музыкант Мэрилин Мэнсон уволил из своей группы басиста Джорди Уайта после обвинений в изнасиловании. Об этом сообщил сам Мэнсон на своей странице в Twitter.

    «Я решил расстаться с Джорди Уайтом как членом коллектива Marilyn Manson. В предстоящем туре он будет заменен. Я желаю ему всего хорошего», — заявил музыкант.

    Сам музыкант не стал указывать причину такого решения, однако буквально пару дней назад бывшая девушка Уайта публично обвинила его в изнасиловании. По ее словам, Уайт надругался над ней еще в 90-х, когда они встречались.

    Напомним, что скандал вокруг известного продюсера Харви Вайнштейна поднял волну признаний о сексуальных домогательств со стороны пострадавших девушек. В частности, обвинения посыпались в сторону известных режиссеров Ларса фон Триера, Романа Полански, Джеймса Тобака, передает «Ридус».

    Автор: Дима Оленин
    #изнасилование #мэнсон
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