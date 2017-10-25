«Джебхат ан-Нусра» уничтожила не менее 170 боевиков ИГ на востоке Хамы

В Избранное

Хама, 25 октября. Группировка «Джебхат ан-Нусра»1 продолжает наступать на боевиков «Исламского государства»1 в провинции Хама.

Медиа-крыло запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» опубликовало данные о последних успехах боевиков при борьбе с «воинами Халифата» на северо-востоке провинции Хама.

В ходе столкновений, отмечает источник, уничтожено не менее 170 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), 10 игиловцев взяты в плен, более 200 получили ранения. Сообщается о двух уничтоженных танках, одной «тачанке», двух БМП-1, сожженной артиллерийской установке, пикапе и военном грузовике.

На данный момент «Исламское государство» контролирует не более десяти поселений на границе провинций Хама и Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.