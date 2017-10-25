Журналисты Reuters купили человеческие головы, чтобы узнать стоимость тела американца

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Вашингтон, 25 октября. Полулегальный рынок, на котором можно приобрести и продать тела умерших и их части, работает в Соединенных Штатах. Об этом передает агентство Reuters.

По данным агентства, рынок появился благодаря малообеспеченным гражданам США, которые не могут в полной мере оплатить свои похороны. Таким образом, фирма предлагает одну часть тела кремировать бесплатно, а остальные части тела продать торговцам.

Body brokers say they don’t ‘sell’ body parts but charge ‘fees’ for services. @specialreports tells another story: https://t.co/eRcuxy7MLx pic.twitter.com/KD6QMh7nEr — Reuters World (@ReutersWorld) October 24, 2017

Отмечается, что органы приобретают также для обучения будущих докторов, однако и обычные граждане могут купить часть тела покойника, сообщает АиФ.

Согласно информации издания, туловище вместе с ногами можно купить почти за 3,5 тысячи долларов, голову — за 500 долларов.

При этом отмечается, что схема пользуется спросом в большинстве североамериканских штатов. Такой бизнес довольно прибыльный — например, лишь за один год одна из фирм смогла заработать на проданных органах 1,25 миллиона долларов.

Журналисты Reuters также сообщили, что им удалось купить шейный отдел позвоночника и две человеческие головы, связавшись с торговцем донорскими органами в Сети.