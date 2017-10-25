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Журналисты Reuters купили человеческие головы, чтобы узнать стоимость тела американца
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    Журналисты Reuters купили человеческие головы, чтобы узнать стоимость тела американца

    14:58  25 Октября 2017
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    Журналисты Reuters купили человеческие головы, чтобы узнать стоимость тела американца

    Вашингтон, 25 октября. Полулегальный рынок, на котором можно приобрести и продать тела умерших и их части, работает в Соединенных Штатах. Об этом передает агентство Reuters. 

    По данным агентства, рынок появился благодаря малообеспеченным гражданам США, которые не могут в полной мере оплатить свои похороны. Таким образом, фирма предлагает одну часть тела кремировать бесплатно, а остальные части тела продать торговцам.

    Отмечается, что органы приобретают также для обучения будущих докторов, однако и обычные граждане могут купить часть тела покойника, сообщает АиФ.

    Согласно информации издания, туловище вместе с ногами можно купить почти за 3,5 тысячи долларов, голову — за 500 долларов.

    При этом отмечается, что схема пользуется спросом в большинстве североамериканских штатов. Такой бизнес довольно прибыльный — например, лишь за один год одна из фирм смогла заработать на проданных органах 1,25 миллиона долларов.

    Журналисты Reuters также сообщили, что им удалось купить шейный отдел позвоночника и две человеческие головы, связавшись с торговцем донорскими органами в Сети.

    Автор: Дана Балан
    #сша #рынок #органы #доноры
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