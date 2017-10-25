Сирия сегодня: Россия привезла гумпомощь в Алеппо и Хомс, Анкара координирует с Москвой свои действия в САР

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Сирия, 25 октября. Российские военнослужащие провели гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Хомс. Власти Турции координируют свои действия в САР с Российской Федерацией. Последние новости ближневосточной страны в материале Федерального агентства новостей.

Гуманитарные акции в Алеппо и Хомсе

За минувшие сутки российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали семь случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — два. Об этом сообщается в информационном бюллетене военного ведомства РФ.

«Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. За сутки зафиксированы семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Хомс — два, Латакия — одно. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинциях: Хама — одно, Дамаск — одно», — значится в документе.

Стоит также отметить, что в течение дня специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в САР провели две гуманитарные акции по выдаче продуктов питания в населенных пунктах Умм-Адаса (провинция Алеппо), общим весом — 1,7 тонн и Керад–Дасния (провинция Хомс), общим весом — 2,1 тонны. При этом медицинская помощь была оказана 174 сирийцам.

Анкара согласует свои действия с Москвой

Турция остается одной из сторон астанинского процесса и поэтому все свои действия в Сирии координирует с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Турецкая сторона отвечает за обеспечение безопасности в зонах деэскалации, а также выполняет такие функции, деталей я не знаю, нужно, наверное, обращаться в Минобороны», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, координирует ли Анкара свои действия с Москвой, пресс-секретарь президента России заявил что Турция, безусловно, остается участником астанинского процесса, поэтому обо всех своих действиях предупреждает Москву. Напомним, вооруженный конфликт в САР продолжается с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию сирийского кризиса проходят в Астане и Женеве.

МИД ФРГ возмущен непродлением миссии ООН

В МИД Германии считают, что непродление мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии приводит к тому, что виновные в этих нападениях уходят от наказания.

«Федеральному правительству непонятно, почему члены Совета Безопасности не смогли договориться о продлении мандата работы Совместного механизма по расследованию и вместе с тем дальнейшего расследования химических атак в Сирии. Те, кто проголосовал против проекта резолюции, несут за это полную ответственность», — заявила представитель немецкого внешнеполитического ведомства.

Она добавила, что ФРГ продолжит прилагать все необходимые усилия для привлечения виновных к ответственности. Напомним, во вторник Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии. При голосовании подготовленный США документ получил 11 голосов в поддержку. Россия и Боливия проголосовали против. Еще один постоянный член Совета — Китай — воздержался.

Мандат работы экспертов Совместного механизма по расследованию (СМР) истекает 17 ноября. К 26 октября миссия должна представить Совбезу ООН доклад о расследовании инцидента с применением химических веществ в Хан-Шейхуне 4 апреля. После доклада Совбез ООН сможет вновь вернуться к рассмотрению вопроса о продлении мандата миссии ООН и ОЗХО.