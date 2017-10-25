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Зрители РЕН ТВ отправятся на концерт Scorpions в Москве
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    Зрители РЕН ТВ отправятся на концерт Scorpions в Москве

    14:18  25 Октября 2017
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    Зрители РЕН ТВ отправятся на концерт Scorpions в Москве

    Москва, 25 октября. Победители розыгрыша телеканала РЕН ТВ смогут побывать на концерте легендарной группы Scorpions в столичном спорткомплексе «Олимпийский» 1 ноября. 

    Телеканал РЕН ТВ в 2017 году празднует 20-летний юбилей, по случаю чего был проведен розыгрыш билетов на концерт немецкой группы Scorpions. Сотня счастливчиков окажется на специальной трибуне «Олимпийского» в Москве. Телеканал также покажет 29 октября запись выступления легендарных рокеров в Нью-Йорке, которое прошло осенью 2015 года во время юбилейного тура немецких звезд. РЕН ТВ обещает своим зрителям два часа живой рок-музыки. 

    Зрители РЕН ТВ отправятся на концерт Scorpions в Москве

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #концерт #scorpions
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