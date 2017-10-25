Матвиенко рассказала, когда посетит Северную Корею

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Москва, 25 октября. Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко планирует посетить Северную Корею уже в 2018 году.

Согласно предварительным данным, ее поездка в Пхеньян может быть совмещена с визитом в Сеул.

«У меня есть приглашения посетить и КНДР, и Южную Корею. Сейчас мы прорабатываем сроки. Возможно, поездка в КНДР состоится в следующем году», — подчеркнула российский политик.

Как отметила сенатор, российская сторона прилагает все усилия для организации межпарламентского диалога между КНДР и Южной Кореей, который направлен на урегулирование кризиса на Корейском полуострове.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу и глава оборонного ведомства Японии Ицунори Онодэра обсудили вопросы, связанные с решением проблемы Корейской Народно-Демократической Республики.