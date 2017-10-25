Российский политолог сравнил «шоу» Саакашвили с кампанией Собчак

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На ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» член общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков сравнил киевский «спектакль» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с кампанией Ксении Собчак, которая решила пойти по стопам своего отца и попробовать силы в большой политике.

В ходе обсуждения возможной экстрадиции бывшего президента Грузии в Тбилиси российские и украинские эксперты и политики сошлись во мнении, что Саакашвили неприкосновенен и имеет американский мандат на Украине. По мнению российского политолога Сергея Маркова, так называемый «Михомайдан» у стен Верховной рады может продлиться до следующих украинских выборов, а пока Саакашвили будет продолжать устраивать шоу и искать свое место «в большой и жесткой игре».

«Я смотрю на Саакашвили, и почему-то у меня в голове всплывает фамилия Ксении Собчак. Думаю потому, что отчасти это аналогичное шоу. Оба являются актерами, которые пытаются найти свое место в большой жесткой игре, — говорит Марков. — Ничего ему не грозит. Есть четкое решение американцев, которые запретили арестовывать Саакашвили и запретили экстрадировать его из страны. Волкер дал приказ, который четко выполняется. Он сказал об этом публично: «Арест является недопустимым». Кроме того, американцы запретили свергать нынешнюю власть, потому они могут быть достаточно спокойны. Этот майдан на полтора года. Они будут стоять там по 100-150 человек, на сколько денег хватит в палатке у Коломойского. Им это нужно для того, чтобы оказать воздействие на будущие парламентские и президентские выборы».

Сергей Марков считает, что майдан, организованный у стен Рады, это своеобразный плацдарм.