Российский политолог сравнил «шоу» Саакашвили с кампанией Собчак
На ток-шоу «Время покажет» в прямом эфире «Первого канала» член общественной палаты РФ, политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков сравнил киевский «спектакль» бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с кампанией Ксении Собчак, которая решила пойти по стопам своего отца и попробовать силы в большой политике.
В ходе обсуждения возможной экстрадиции бывшего президента Грузии в Тбилиси российские и украинские эксперты и политики сошлись во мнении, что Саакашвили неприкосновенен и имеет американский мандат на Украине. По мнению российского политолога Сергея Маркова, так называемый «Михомайдан» у стен Верховной рады может продлиться до следующих украинских выборов, а пока Саакашвили будет продолжать устраивать шоу и искать свое место «в большой и жесткой игре».
«Я смотрю на Саакашвили, и почему-то у меня в голове всплывает фамилия Ксении Собчак. Думаю потому, что отчасти это аналогичное шоу. Оба являются актерами, которые пытаются найти свое место в большой жесткой игре, — говорит Марков. — Ничего ему не грозит. Есть четкое решение американцев, которые запретили арестовывать Саакашвили и запретили экстрадировать его из страны. Волкер дал приказ, который четко выполняется. Он сказал об этом публично: «Арест является недопустимым». Кроме того, американцы запретили свергать нынешнюю власть, потому они могут быть достаточно спокойны. Этот майдан на полтора года. Они будут стоять там по 100-150 человек, на сколько денег хватит в палатке у Коломойского. Им это нужно для того, чтобы оказать воздействие на будущие парламентские и президентские выборы».
Сергей Марков считает, что майдан, организованный у стен Рады, это своеобразный плацдарм.
«Когда идут боевые действия, на берегу реки создаются несколько плацдармов. Каждый из них — угроза. Этот майдан в Киеве — плацдарм для возможного наступления. Если что-то начнется, то потенциальная угроза реализуетмся в актуальную. И ближе к выборам, если Порошенко захочет сделать что-то не то, этот майдан будет использован. Главная задача майдана — не дать Порошенко стать украинским «пиночетом»... Порошенко обещал Вашингтону, что репрессий не будет, но там не верят. Тимошенко боится, что ее посадят. Саакашвили боится, что его посадят. Коломойский боится, что его бизнес полностью раздербанят. Это писк испуганных, которые боятся, что Порошенко всех пересажает».