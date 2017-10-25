Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР почти 300 боеприпасов за сутки

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Донецк, 25 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики почти 300 боеприпасов. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

По его словам, за сутки украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Горловки и близлежащие населенные пункты. Кроме того, украинские силовики вели минометный огонь на мариупольском направлении. В ходе обстрелов ВСУ использовали вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие, а также минометы калибром 120 и 82 миллиметра.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 293 единицы», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что за минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики около 50 боеприпасов.