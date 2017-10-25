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Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР почти 300 боеприпасов за сутки
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    Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР почти 300 боеприпасов за сутки

    14:00  25 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили по территории ДНР почти 300 боеприпасов за сутки

    Донецк, 25 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины выпустили по территории Донецкой народной республики почти 300 боеприпасов. Об этом сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня в Донбассе.

    По его словам, за сутки украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Под ударами артиллерии ВСУ оказались окраины Горловки и близлежащие населенные пункты. Кроме того, украинские силовики вели минометный огонь на мариупольском направлении. В ходе обстрелов ВСУ использовали вооружение БМП и БТР, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие, а также минометы калибром 120 и 82 миллиметра.

    «Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 293 единицы», — сказал представитель ДНР в СЦКК.

    Ранее пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила, что за минувшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики около 50 боеприпасов.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк #горловка #мариуполь
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