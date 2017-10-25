Донбасс сегодня: украинские террористы задержаны в ЛНР, «черные береты» сражаются с элитой ВСУ

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Донбасс, 25 октября. В результате обстрелов Донецка ранен один мирный житель. Систематическая дедовщина в рядах ВСУ привела к вооруженному конфликту. В ЛНР проведена спецоперация по задержанию украинских террористов. Киевские СМИ пишут о религиозной жизни Новороссии. Последние новости ДНР и ЛНР — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Этой осенью сообщения о потерях среди ополченцев Донбасса и гражданского населения юго-востока Украины приходят практически каждый день. Сегодня — не исключение. В результате обстрела западных окраин Донецка ранение получил один мирный житель.

За минувшие сутки было обстреляно 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР. Всего по территории народных республик украинскими армейцами было выпущено около одной тысячи боеприпасов, в числе прочего более сотни мин калибра 120 и 82 мм. Большая часть «огненного дождя», обрушившегося на донбасские республики, состояла из гранат, выпущенных из противотанковых и автоматических гранатометов. Также украинскими силовиками применялось крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен украинской стороной 30 раз.

«Черные береты» против элиты ВСУ

Донецкая военная разведка сообщает о росте напряжения в одной из мобильных групп ВСУ, занимающейся мониторингом радиоэфира в зоне так называемой АТО. Конфликт разгорелся между солдатами 1-го отдельного батальона морской пехоты и прикомандированными к ним военнослужащими 59-й отдельной мотопехотной бригады.

Причина проста и стара как мир. Разногласия возникли на почве хозяйственного вопроса. Согласно внутренней раскладке, штатные военнослужащие 1-го обмп обеспечиваются оружием и другим имуществом в первую очередь, прикомандированные к части солдаты — довольствуются остатками. При этом дискриминация доходит до того, что прикомандированным солдатам еду готовят отдельно от остальных, используя при этом просроченные продукты питания.

В указанном подразделении уже зафиксировано несколько стычек между «черными беретами» 59-й омпбр и штатными военнослужащими. В столкновениях применялось холодное и огнестрельное оружие. Результатом противостояния стала гибель одного украинского солдата и ранения еще пятерых.

Диверсанты задержаны в ЛНР

Расследование резонансного убийства двух депутатов парламента ЛНР продолжается. Следственными мероприятиями по поимке виновных руководит лично луганский министр внутренних дел Игорь Корнет. По последним данным, полученным корреспондентом ФАН, спецназ МВД ЛНР уже задержал группу украинских агентов, специализирующихся на диверсиях против госслужащих провозглашенной республики.

Отмечается, диверсанты, подготовленные спецслужбами Украины, были плотно внедрены в криминальное подполье ЛНР. На данном этапе подозреваемых допрашивают с целью установления всех фактов.

«Неделя религии» в киевских СМИ

Украинские СМИ уже неделю «набивают» рейтинги на темах, связанных с религией. При этом украинская пресса не гнушается откровенной ложью. Недавно в украинском медиапространстве появился доклад, озаглавленный «Оккупированный Донбасс: экономика, демография, группы влияния. Стратегии для Украины». Основной раздел данного «труда» посвящен активности Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в ДНР и ЛНР.

«На оккупированной территории Донбасса процветают только церкви УПЦ МП, поскольку обслуживают оккупантов», — пишут украинские СМИ.

Далее речь идет о некоей пропагандистской функции, которую якобы выполняют православные батюшки, ставшие частью «идеологического аппарата» ДНР и ЛНР. Что именно имеется в виду, не до конца ясно. По уже сложившейся традиции, «материал-расследование», претендующий на роль сенсации, не содержит какой-либо фактуры.

На что следует обратить внимание, так это на тиражируемые данным «исследованием» формулировки — прежде всего, на словосочетание «обслуживают оккупантов». По всей видимости, коренные жители Донбасса, испокон веков посещающие церкви, находящиеся под опекой Московского патриархата, уже приравнены на Украине к «оккупантам».