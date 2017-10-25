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Подрывы и теракты: в ЛНР задержали украинских диверсантов
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    Подрывы и теракты: в ЛНР задержали украинских диверсантов

    14:12  25 Октября 2017
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    «Подрывы и теракты»: в ЛНР задержали украинских диверсантов

    В Луганской народной республике в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны украинские диверсанты. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    По признанию диверсантов, на территории ЛНР они промышляли кражами автомобилей, в том числе автобусов. Ранее они проходили обучение на военном полигоне в Харькове. Там их, помимо всего прочего, учили производить взрывчатку.

    «Занимались подрывами и терактами на территории Луганской народной республики. Цель — дестабилизировать ситуацию в ЛНР. Подорвали железную дорогу в Свердловске. Задачей была сфотографировать и отправить на Украину снимки подрыва. После этого должны были сделать взрыв на нефтебазе в поселке Новодаревка», — признается один из диверсантов.

    При себе диверсанты имели оружие (пистолеты с глушителем, автоматы). На их счету порядка четырех преступлений, в том числе разбойное нападение с убийством.

    Как ранее сообщала Газета.ru, на территории ЛНР задержали группу диверсантов, которые подозреваются в причастности к убийству депутатов Народного совета Луганской народной республики.

    «Выявлена и задержана очередная диверсионно-террористическая группа, действовавшая на территории нашей республики. Обоснованно могу сказать, что данная группа подозревается в двойном убийстве депутатов Народного совета республики», — рассказал глава МВД ЛНР Игорь Корнет.

    Автор: Николай Романенко
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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