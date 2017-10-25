Центробанк РФ предупредил об угрозе повторения хакерской атаки BadRabbit

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Москва, 25 октября. Злоумышленники, организовавшие хакерскую атаку BadRabbit, могут возобновить попытку нападения, заявили в Центробанке России.

Накануне ряд российских организаций были атакованы с помощью вредоносного программного обеспечения типа «шифровальщик» BadRabbit. В Банке России подчеркнули, что компрометации ресурсов финансовых организаций в стране не были зафиксированы.

«Вместе с тем Банк России проанализирует причины ситуации, в результате которой недоступен публичный сервис агентства «Интерфакс» по раскрытию информации эмитентами, и намерен проработать механизмы для снижения вероятности возникновения подобных инцидентов в будущем», — подчеркнули представители регулятора.

Кроме того, в Центробанке предупредили, что хакеры, скорее всего, продолжат осуществлять попытки распространения вредоносного ПО. Они не исключили, что для атаки будет задействована программа для скрытного шифрования файлов. Такое ПО, как правило, рассылаться по электронной почте, предупредили в ЦБ.

Накануне сайт Федерального агентства новостей (ФАН) был недоступен для пользователей во второй половине дня вторника, 24 октября, из-за кибератаки.