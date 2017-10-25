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Общество
Мизулина предложила создать в России «реестр педофилов»
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    Мизулина предложила создать в России «реестр педофилов»

    14:44  25 Октября 2017
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    Мизулина предложила создать в России «реестр педофилов»

    Москва, 25 октября. Действующих ограничительных мер в отношении лиц, осужденных за сексуальные преступления в отношении детей, уверена сенатор Елена Мизулина, совершенно недостаточно. По ее словам, необходимо принятие законопроектов о пожизненном заключении и длительных сроках наблюдения для осужденных за педофилию, а также создание общероссийского «реестра педофилов». 

    «Необходимо создание единого реестра всех осужденных за педофильские преступления. Странно получается, что «черные списки» футбольных фанатов можно создать, а педофилов  — нет», — заявила Мизулина на своей странице Facebook, отметив, что ей известен «ряд общественных организаций», которые готовы финансировать создание такого реестра без привлечения бюджетных средств.

    При этом, отметила Мизулина, в России «пока не удается переломить тенденцию роста преступлений сексуального характера, совершенных в отношении малолетних».

    Мизулина предложила создать в России «реестр педофилов»

    Автор: Валентин Меликов
    #мизулина
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