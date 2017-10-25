Азаров назвал нежизнеспособной экономику Украины «без России»

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Количество граждан Украины, которые выехали в Россию, в 2017 году значительно увеличилось, об этом свидетельствует данные официальной статистики. Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил о том, что за неполный год почти 6 миллионов украинцев выехали в Россию.

«В 2016 году в Россию ездили 4,1 миллиона граждан Украины, в 2017-м больше — уже более 5,7 миллиона», — озвучил цифры Цигикал.

При этом наблюдается и противоположная динамика: количество граждан России, которые въехали на территорию Украины, снизилось на 100 тысяч человек.

Экс-премьер министр Украины Николай Азаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил изменения статистики негативной социально-экономической ситуацией на Украине.

«Год еще не закончился, поэтому можно ожидать, что количество въехавших в Россию граждан Украины возрастет. Это явление вполне объяснимо — экономическая ситуация ухудшается, поэтому люди были вынуждены искать какие-то временные заработки. Ситуация очевидна. Надо заметить, что и экспорт вырос довольно значительно. Это касается товаров, произведенных на Украине и экспортированных в Россию, показатель составляет порядка 37%. Импорт из России на Украину тоже вырос — приблизительно на 40%. В течение августа, сентября и октября шли значительные поставки угля. Если бы не российский уголь, Украина просто-напросто бы замерзла. Запасы, которые они сейчас накопили с помощью российских поставок (а этот показатель превышает американские поставки примерно в десять раз), составляют порядка 1 миллиона 400 тысяч тонн. Если вычесть из этой цифры миллион, то станет понятно, с какими запасами Украины входила бы в отопительный сезон. Если б не российский уголь, на Украине остановились тепловые электростанции, то есть люди реально остались бы без электричества», — рассуждает Николай Азаров.

Политик напомнил, что Россия является крупнейшим инвестором Украины. Азаров приводит подтверждающую статистику: в 2016 году из 3 миллиардов долларов инвестиций 2,6 миллиарда составили инвестиции российских банков.

«С одной стороны, политический режим пропагандирует лживый тезис, что Россия является «агрессором». Этот пропагандистский шабаш ведет себя по-хамски. А с другой стороны, реалии таковы, что даже граждане Украины не могут обойтись без России. И экономика страны без помощи России нежизнеспособна. Только об этом, к сожалению, мало говорится, как в России, или, по крайней мере, мало этот факт обсуждается, так и на Украине. Я регулярно просматриваю украинские каналы, никто из так называемых «экспертов» не скажет: «Ребята, давайте изучим цифры. Мы закупили 60 тысяч тонн угля в Пансильвании по 120 долларов за тонну, вместе с тем, мы в 10 раз больше привезли из России, причем по цене 55 долларов за тонну. Что это за «агрессор», который поддерживает нашу экономику?». Экономическая система разваливается, крупные заводы простаивают, работы практически нет», — объясняет Николай Азаров.

Ранее Служба безопасности Украины выступила с предложением сажать общественников и чиновников за посещение России. По словам Азарова, эта инициатива является политическим пиаром.

«Это пропагандистская затея. В тексте проекта закона, который они сварганили, говорилось прежде всего о чиновниках, работающих в органах исполнительной власти. Но и это полный абсурд. Как они запретят шести миллионам человек, у которых есть жизненно необходимые дела, родственники, посещать Россию?» — задается вопросом Азаров.

По его словам, подобного рода законодательная инициатива нереализуема.