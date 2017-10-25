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Общество
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Общество
В Росгвардии заявили, что россияне психологически не готовы к владению оружием
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    В Росгвардии заявили, что россияне психологически не готовы к владению оружием

    13:35  25 Октября 2017
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    В Росгвардии заявили, что россияне психологически не готовы к владению оружием

    Москва, 25 октября. Директор Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что ведомство выступает против массового распространения оружия и работает над ужесточением контроля над его оборотом.

    Золотов считает, что жители России не готовы к массовому владению оружием. По его словам, на людей влияют бытовые ситуации, в стрессовом состоянии они готовы «применить его и по поводу, и без повода».

    «Мы также противники распространения оружия, у нас общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологически», — сказал Золотов на заседании Совета Федерации.

    Кроме того, директор Росгвардии заявил, что необходимо ужесточить контроль за оборотом травматического и газового оружия, так как уже было много случаев, когда при стрельбе из него люди получали серьезные травмы или даже погибали.

    «Мы пытаемся ужесточить контроль за оружием, в том числе газовым и травматическим», — сказал он.

    Он напомнил, что ведомство уже прорабатывает ряд законодательных инициатив - введение запрета на оружие для лиц, которые ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также за преступления в состоянии опьянения.

    «Необходимо пересмотреть концепцию регулирования правоотношений в данной сфере», - заключил Золотов.

    Глава ведомства отметил, что Росгвардия контролирует оборот более 6,5 млн единиц оружия; аннулировано почти 40 тыс. лицензий и разрешений.

    Автор: Юлия Кошкина
    #росгвардия #оружие #виктор золотов
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