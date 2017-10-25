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Ирак: нападение «Хашд аш-Шааби» вынудило 700 христианских семей бежать из Тель-Скуфа
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    Ирак: нападение «Хашд аш-Шааби» вынудило 700 христианских семей бежать из Тель-Скуфа

    13:46  25 Октября 2017
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    Ирак: нападение «Хашд аш-Шааби» вынудило 700 христианских семей бежать из Тель-Скуфа

    Тель-Скуф, 25 октября. Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Тель-Скуф.

    Активист местного христианского сообщества Ану Абдока сообщил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» применила тяжелую артиллерию при обстреле позиции курдских сил пешмерга около города Тель-Скуф. Многие снаряды разорвались на территории населенного пункта. Отмечается, что ранения получили трое детей.

    После массированного обстрела порядка 700 христианских семей были вынуждены покинуть родной город. Они нашли убежище  в городах Дохук, Шарафия и Алкуш, которые контролирует курдское ополчение пешмерга.

    Ранее сообщалось, что христианское сообщество «Сурайя» в Курдистане призвало мировое сообщество спасти христиан от беззакония, творимого «Хашд аш-Шааби».

    Ирак: нападение «Хашд аш-Шааби» вынудило 700 христианских семей бежать из Тель-Скуфа

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #хашд аш-шааби #христиане
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