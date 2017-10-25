Ирак: нападение «Хашд аш-Шааби» вынудило 700 христианских семей бежать из Тель-Скуфа

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Тель-Скуф, 25 октября. Шиитские ополченцы «Хашд аш-Шааби» подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Тель-Скуф.

Активист местного христианского сообщества Ану Абдока сообщил, что иракская милиция «Хашд аш-Шааби» применила тяжелую артиллерию при обстреле позиции курдских сил пешмерга около города Тель-Скуф. Многие снаряды разорвались на территории населенного пункта. Отмечается, что ранения получили трое детей.

После массированного обстрела порядка 700 христианских семей были вынуждены покинуть родной город. Они нашли убежище в городах Дохук, Шарафия и Алкуш, которые контролирует курдское ополчение пешмерга.

Ранее сообщалось, что христианское сообщество «Сурайя» в Курдистане призвало мировое сообщество спасти христиан от беззакония, творимого «Хашд аш-Шааби».