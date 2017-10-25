Совфед РФ призвал США не нарушать условия ядерной сделки с Ираном

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Москва, 25 октября. Совет Федерации обратился сегодня с заявлением к Соединенным Штатам, подчеркнув необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном. В Совфеде призвали все мировое сообщество поддержать сохранение ядерной сделки, поскольку отказ от нее может оказать негативное влияние на ситуацию с ядерным оружием КНДР.

В Совфеде отметили, что причиной обострения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между США и Ираном стала новая стратегия президента Дональда Трампа. В случае новых односторонних действий Вашингтона, уверены сенаторы, последует ответ Тегерана, что приведет к дальнейшему обострению ситуации.

«Совет Федерации обращается к членам Конгресса США с настоятельным предложением задействовать все возможные ресурсы для предотвращения возникновения этой крайне опасной ситуации», — подчеркивается в заявлении верхней палаты российского парламента.

Сенаторы напомнили, что представители МАГАТЭ проверили выполнение Ираном положений СВПД и признали, что Тегеран выполнил все требуемые обязательства — поэтому у Вашингтона нет никаких реальных поводов обвинять Иран в «нарушении духа сделки», как ранее выразился Трамп, и выходить из ядерного соглашения.