Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Дейр эз-Зор: местные племена присоединяются к «Лива аль-Кудс» для штурма Абу-Кемаля
Политика
Совфед РФ призвал США не нарушать условия ядерной сделки с Ираном
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Совфед РФ призвал США не нарушать условия ядерной сделки с Ираном

    14:00  25 Октября 2017
    55

    Совфед РФ призвал США не нарушать условия ядерной сделки с Ираном

    Москва, 25 октября. Совет Федерации обратился сегодня с заявлением к Соединенным Штатам, подчеркнув необходимость сохранения ядерного соглашения с Ираном. В Совфеде призвали все мировое сообщество поддержать сохранение ядерной сделки, поскольку отказ от нее может оказать негативное влияние на ситуацию с ядерным оружием КНДР.

    В Совфеде отметили, что причиной обострения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) между США и Ираном стала новая стратегия президента Дональда Трампа. В случае новых односторонних действий Вашингтона, уверены сенаторы, последует ответ Тегерана, что приведет к дальнейшему обострению ситуации.

    Совфед РФ призвал США не нарушать условия ядерной сделки с Ираном

    «Совет Федерации обращается к членам Конгресса США с настоятельным предложением задействовать все возможные ресурсы для предотвращения возникновения этой крайне опасной ситуации», — подчеркивается в заявлении верхней палаты российского парламента.

    Сенаторы напомнили, что представители МАГАТЭ проверили выполнение Ираном положений СВПД и признали, что Тегеран выполнил все требуемые обязательства — поэтому у Вашингтона нет никаких реальных поводов обвинять Иран в «нарушении духа сделки», как ранее выразился Трамп, и выходить из ядерного соглашения.

    Совфед РФ призвал США не нарушать условия ядерной сделки с Ираном

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        Путин поручил проиндексировать пенсии военным с 2018 года

        14:52   25 Октября 2017
        1751
        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        МИД РФ заявил о готовности зеркально ответить на провокации США с дипобъектами

        12:07   25 Октября 2017
        378
        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны Крымского моста и Керченского пролива

        11:52   25 Октября 2017
        284
        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        Куба ответила на обвинения в «акустических атаках» на дипломатов США

        10:35   25 Октября 2017
        200