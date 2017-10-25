Шойгу возложил венок к памятнику национальному герою Филиппин Хосе Рисалю

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Манила, 25 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в возложении венков к памятнику национальному герою Филиппин вместе с президентом страны Родриго Детурте.

Военное ведомство России сообщает, что в ходе официального визита Сергей Шойгу возложил венок к памятнику филиппинскому просветителю и ученому Хосе Рисалю. Хосе Протасио Рисаль был поэтом, художником, писателем и скульптором, который стал идеологом возрождения народов Юго-Восточной Азии и филиппинского национализма, подготовившим своими работами революцию на Филиппинах.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что Сергей Шойгу передал филиппинским военнослужащим партию стрелкового вооружения и армейских грузовиков, доставленных из России. Передача состоялась на борту большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» в Маниле.