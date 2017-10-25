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Самые масштабные в истории российской армии учения ВТА стартовали под Ульяновском
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    Самые масштабные в истории российской армии учения ВТА стартовали под Ульяновском

    13:51  25 Октября 2017
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    Самые масштабные в истории российской армии учения ВТА стартовали под Ульяновском

    Ульяновск, 25 октября. Высадка свыше 2,5 тысячи десантников состоялась в среду в Ульяновской области. Десантирование проходило в рамках ключевого этапа масштабных тренировочных учений военно-транспортной авиации ВКС России. Об этом сегодня заявил временно исполняющий обязанности заместителя командующего по воздушно-десантной подготовке Михаил Осипенко. 

    По словам полковника, данные учения проходят в три фазы. Ключевой из них является практическая отработка действий по «захвату» военного аэродрома «Ульяновск», забаррикадированного условными террористами.

    Осипенко сообщил, что высадка 2,5 тыс. военных в Ульяновской области прошла в предельно короткие сроки.

    В общей сложности в маневрах принимают участие 58 воздушных судов разного назначения. Всего же планируется десантировать свыше 5,5 тыс. российских военных.

    Автор: Дана Балан
    #вкс рф #учения #военные #ульяновская область #десантирование
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