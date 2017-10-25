От дивана до Майдана: российский ведущий подшутил над сторонником Саакашвили

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Российский ведущий и журналист Евгений Попов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия» подшутил над соратником бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ведущие обсуждали акции протеста, которые сейчас происходят напротив здания Верховной рады. Зрителям показали фрагмент видеозаписи, на котором митингующий признается Саакашвили, что именно призывы политика побудили его принять участие в «Михомайдане».

«Михаил, год назад сидел на диване, смотрел ваше выступление, вы знаете, я поднялся и поехал сюда», — сказал сторонник Саакашвили.

Попов с юмором отреагировал на данное высказывание.

«Недиванный политик. Вот такой вот социальный лифт: от дивана до Майдана. Только сработает ли он?» — иронично полюбопытствовал Попов.

Коллега Попова Ольга Скабеева вспомнила высказывание Саакашвили о том, что власть на Украине захватили инопланетяне. Скабеева пошутила, что политик смог раскрыть «межгалактический, очень опасный заговор».

Акция протеста напротив здания украинского парламента началась 17 октября. Митингующие требуют масштабных политических реформ, также звучали требования отставки действующего президента Украины Петра Порошенко.