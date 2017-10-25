В Госдуме объяснили, от кого защитит Крымский мост морская бригада Росгвардии

В Избранное

Россия максимально защитит от любых возможных угроз строящийся Крымский мост, который уже в конце будущего года соединит Крым с Краснодарским краем. Об этом заявил директор Росгвардии Виктор Золотов, выступая в Совете Федерации в рамках правительственного часа. По словам Золотова, для этих целей в Росгвардии будет сформирована морская бригада, которая будет обеспечивать безопасность Крымского моста.

«Для решения поставленных перед Росгвардией задач по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск предстоит сформировать новое соединение — морскую бригаду», — заявил Золотов, выступая в верхней палате российского парламента.

Почему так важно усилить охрану этого важнейшего для Крыма и для всей России объекта, Федеральному агентству новостей объяснили член Совета Федерации Виктор Озеров, который присутствовал на выступлении Золотова, а также первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев.

«Одна из задач Росгвардии — это охрана особо важных объектов, о чем Виктор Васильевич Золотов сегодня докладывал на заседании палаты Совфеда, — отметил сенатор Виктор Озеров. — Естественно, Крымский мост является таким объектом. Для решения поставленной задачи по его охране, конечно, нужно специальное подразделение. В частности, сегодня моя коллега Ольга Федоровна Ковитиди (сенатор от Крыма — прим.) выступала и говорила, что там нужна охрана, как говорится — на земле, в небесах, на море и под водой. Поэтому необходимо создавать специальное подразделение, которое бы имело специфику, соответствующему уникальности Крымского моста — там есть и железнодорожный, и автомобильный переход через Керченский пролив. Поэтому было принято решение назвать это подразделение морской бригадой, поскольку это связано с охраной объекта, проходящего через пролив. Возможно, в этой морской бригаде будут военные катера и подразделения водолазов — то есть люди, которые будут обеспечивать безопасность этого важнейшего стратегического объекта для всей нашей страны и, естественно, особенно для Крыма».

По словам Виктора Озерова, это важно в первую очередь для защиты от террористических угроз, впрочем, не надо забывать и о сопредельном государстве — Украине, — которая по-прежнему считает Крым «своим».

«Когда мы ставим задачу по охране и обороне важных объектов, мы рассматриваем все риски и угрозы, которые исходят откуда-либо. Но я не думаю, что здесь надо говорить об угрозе от какого-либо государства, как такового. Потому что, если говорить о нападении со стороны какого-либо государства, — это уже межгосударственный вооруженный конфликт, который будет иметь достаточно серьезные последствиями. Я бы не ставил во главу угла угрозу со стороны Украины, здесь надо рассматривать угрозу террористических, экстремистских организаций, в этом плане прежде всего стоит задача. Не думаю, что какое-то государство в сегодняшних условиях будет угрожать Российской Федерации и ее объектам, включая Крымский мост», — отметил Виктор Озеров.

А вот первый зампред председателя комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев считает, что угроза со стороны Украины вполне реальна, поэтому так важно создание морской бригады Росгвардии по защите Крымского моста от любых посягательств.

«Все достаточно очевидно — у нас по действующему законодательству часть особо важных объектов охраняется структурами Росгвардии. Поэтому, когда Крымский мост определили, как объект, представляющий особую важность, — принятое решение о создании специальной бригады по его охране вполне логично. Исходя из поступающих угроз, из-за отношений, которые складываются с сопредельным государством, есть необходимость в более профессиональной охране этого объекта».

По словам Валеева, нельзя забывать, что с украинской стороны звучали и звучат вполне реальные угрозы относительно как самого Крыма, так и строящегося Крымского моста.