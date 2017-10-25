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Прокурор предложил чиновникам Приморья питаться по сиротской норме
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    Прокурор предложил чиновникам Приморья питаться по сиротской норме

    13:21  25 Октября 2017
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    Прокурор предложил чиновникам Приморья питаться по сиротской норме

    Владивосток, 25 октября. Прокуроры Приморского края выявили нарушения в рационе воспитанников детдомов. Они выяснили, что на питание детей не хватает денег, выделяемых регионом.

    По словам главы ведомства Сергея Бессчасного, в день на питание ребенка-сироты отводится 182 рубля при том, что в соответствии с рыночными ценами в среднем на сбалансированный рацион одного ребенка нужно не менее 270 рублей в день, сообщает «Ридус».

    Депутаты и губернатор Приморского края были ознакомлены с результатами проверки. С января 2018 года сумму планируют увеличить до 210 рублей, в 2019 году – до 241,5 рубля.

    Данные меры вряд ли смогут существенно изменить ситуацию. Прокурор Бессчасный подчеркнул, что говорить о таких проблемах с трибуны стыдно.

    «А как объяснить ребенку, что кормить его в соответствии с требованиями норматива взрослые дяди и тети готовы не ранее 2019 года? А может, нам предложить равнодушным чиновникам департамента образования и науки сесть на подобную диету?» — заявил он.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #приморье #питание #детдом
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