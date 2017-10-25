Прокурор предложил чиновникам Приморья питаться по сиротской норме

В Избранное

Владивосток, 25 октября. Прокуроры Приморского края выявили нарушения в рационе воспитанников детдомов. Они выяснили, что на питание детей не хватает денег, выделяемых регионом.

По словам главы ведомства Сергея Бессчасного, в день на питание ребенка-сироты отводится 182 рубля при том, что в соответствии с рыночными ценами в среднем на сбалансированный рацион одного ребенка нужно не менее 270 рублей в день, сообщает «Ридус».

Депутаты и губернатор Приморского края были ознакомлены с результатами проверки. С января 2018 года сумму планируют увеличить до 210 рублей, в 2019 году – до 241,5 рубля.

Данные меры вряд ли смогут существенно изменить ситуацию. Прокурор Бессчасный подчеркнул, что говорить о таких проблемах с трибуны стыдно.