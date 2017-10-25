Выход из минского процесса лишит Украину поддержки Франции и ФРГ — Медведчук

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Киев, 25 октября. Признание Украиной России «страной-агрессором» создаст барьеры для решения конфликта в Донбассе дипломатическим путем, заявил представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

В начале октября Рада утвердила закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». В Москве неоднократно заявляли, что Россия не является стороной конфликта, а только способствует урегулированию кризиса на востоке Украины.

«Признание России страной-агрессором создает серьезные барьеры на пути решения конфликта дипломатическим путем. Если истинная цель Украины – мир, то нужно и двигаться к миру, а не усиливать конфронтацию, в том числе и на внешнеполитическом фронте», — считает украинский политик Виктор Медведчук, его мнение опубликовано на сайте движения «Украинский выбор».

Представитель украинской стороны на переговорах в Минске заявил также, что без договоренностей с Россией закрыть границы с отдельными районами Донбасса и восстановить целостность страны Киев не сможет. Медведчук полагает, что если Украина выйдет из минского процесса, то лишится поддержки ФРГ и Франции, поскольку Берлин и Париж считают «Минск» безальтернативным путем урегулирования кризиса в Донбассе.

«Задекларировав свое намерение выйти из минского процесса, Украина лишится поддержки влиятельных союзников – Франции, Германии, считающих минские соглашения незыблемыми и единственно возможными для мирного урегулирования конфликта», — подчеркнул политик.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной. Киев в апреле того же года инициировал силовую операцию на востоке страны. Минский процесс и диалог «нормандской четверки» — две платформы, на которых обсуждается всестороннее урегулирование кризиса на Украине.