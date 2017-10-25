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Барщевский рассказал о детстве напавшего на журналистку «Эха Москвы»
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    Барщевский рассказал о детстве напавшего на журналистку «Эха Москвы»

    14:00  25 Октября 2017
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    Барщевский рассказал о детстве напавшего на журналистку «Эха Москвы»

    Москва, 25 октября. Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский рассказал о прошлом Бориса Грица, который накануне совершил нападение на ведущую «Эха Москвы».

    «Это был долгожданный ребёнок, светоч, и родители в него вкладывали всю душу. Боря потрясающе учился в школе, выигрывал олимпиады, был вундеркиндом, гением. Окольными путями знаю, что он не мог найти себя, не мог найти работу в Израиле и России», — сообщил Барщевский в интервью RT.

    По его словам, у Грица начались серьезные проблемы с головой — он писал какие-то «сумасшедшие вещи на своей странице в Facebook».

    Барщевский отметил, что отец Бориса Грица был засекреченным ученым.

    Барщевский рассказал о детстве напавшего на журналистку «Эха Москвы»

    Напомним, что 24 октября Пресненский суд Москвы арестовал Грица на два месяца.

    23 октября Гриц прорвался в здание «Эха Москвы» на Новом Арбате и перерезал горло журналистке Татьяне Фельгенгауэр. Пострадавшая была госпитализирована. В данный момент ее жизнь вне опасности.

    Автор: Дима Оленин
    #барщевский #эхо москвы
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