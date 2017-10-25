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Политика
Песков прокомментировал заявление Собчак о принадлежности Крыма
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    Песков прокомментировал заявление Собчак о принадлежности Крыма

    13:11  25 Октября 2017
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    Песков прокомментировал заявление Собчак о принадлежности Крыма

    Москва, 25 октября. Высказывания Ксении Собчак по территориальной принадлежности Крыма неправильны «по сути и по форме», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    В ответ на вопрос журналистов о том, будет ли Собчак, по его мнению, привлечена к уголовной ответственности за призывы к нарушению территориальной целостности РФ, Песков сказал, что «обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крыма не подлежит обсуждению никак и ни с кем», передает РИА Новости.

    «Это неправильное заявление по сути и по форме: и с точки зрения международного права, де-юре и де-факто, Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», - ответил Песков.

    Песков также добавил, что привлечение к уголовной ответственности не является вопросом Кремля.

    Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил посадить Собчак «лет на пять» за высказывание о Крыме.

     

    Автор: Юлия Кошкина
    #песков #крым #собчак
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